Chapecoense surpreende Grêmio e vence de virada em Porto Alegre

O Grêmio abriu o placar já aos 4 minutos. Depois de uma saída errada da Chepecosense, Luan tocou para Douglas que, de fora da área, acertou um bonito chute de canhota no gol de Sílvio para fazer 1 a 0.

E o time da casa ampliou aos 33. Galhardo cruzou pela esquerda e Bobô mergulhou dentro da pequena área para marcar. No momento do gol, a canela do atacante gremista acertou em cheio o rosto do goleiro Silvio, que foi atendido em campo e precisou ser substituído, com sangramento no rosto.

Na volta do segundo tempo, a Chapecoense reagiu. O lateral Apodi invadiu a área gremista, mas foi parado pelo zagueiro Erazo com um carrinho. O árbitro marcou pênalti. Aos 11 minutos, Túlio de Melo chutou forte no meio e descontou.

Mas o Grêmio não parecia o mesmo da primeira etapa e cedeu aos esforços da Chapecoense. Aos 32, Maranhão invadiu a área, passou por Geromel e cruzou para Túlio de Melo fazer.

Já no fim da partida, após uma confusão dentro da área da Chapecoense, Vilson foi expulso e Erazo recebeu amarelo.O placar parecia definitivo, quando o Grêmio vacilou. Aos 50, Apodi recebeu de Cleber Santana em um contra-ataque, invadiu a área e chutou na saída de Bruno Grassi, definindo a vitória da Chapecoense.

O Grêmio entra em campo novamente no próximo domingo, quando vai enfrentar o Vasco, no Rio, pelo Brasileirão. Já a Chapecoense viaja à Argentina onde enfrenta o River Plate, na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 X 3 CHAPECOENSE

GRÊMIO - Bruno Grassi, Galhardo, Geromel, Bressan, M. Oliveira, Walace, Maicon (Braian Rodríguez), Giuliano, Douglas, Luan (Yuri Mamute), Bobô (Pedro Rocha). Técnico: Roger Machado.

CHAPECOENSE - Sílvio (Nivaldo); Apodi, Thiego, Vilson e Dener; Elicarlos (Gil), Cléber Santana, Camilo (Wanderson), William Barbio e Maranhão; Túlio de Melo. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Douglas, aos 4 e Bobô, aos 33 minutos do primeiro tempo; Túlio de Melo, aos 11 e aos 32, Apodi, aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP).

CARTÕES AMARELOS - Cleber Santana, Apodi (Chapecoense); Pedro Geromel, Erazo e Galhardo (Grêmio)

CARTÃO VERMELHO - Vilson (Chapecoense)

RENDA - R$ 614.536,00.

PÚBLICO - 19.925 pagantes.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).