Chapecoense tem dúvidas e mira empate contra o Sport

FLORIANÓPOLIS - O último treino da Chapecoense antes de embarcar para o Recife, na última sexta-feira, foi marcado pela dúvida do técnico Gilmar Dal Pozzo. Com a ausência do volante Abuda, o treinador experimentou combinações com os outros cinco jogadores da posição escalados para a viagem.

No ataque, Dal Pozzo também trabalhou com três possibilidades para o duelo contra o Sport, neste domingo, às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em coletiva de imprensa, o zagueiro Ednei mostrou a necessidade de buscar pelo menos um empate no Recife.

"O Sport dentro de casa sempre é forte. Temos que ter muita cautela e cuidado para não sermos surpreendidos. Um empate fora de casa seria, teoricamente, é um bom resultado", disse. Ele ainda acredita que o Sport estará mais desgastado por ter disputado a final do Campeonato Pernambucano no meio da semana.

A lista de jogadores no departamento médico do clube é grande. Não embarcaram para o Recife os volantes Abuda e Bruno Silva, os zagueiros Fabiano e Tiago Saletti, o lateral-esquerdo Fabinho Gaúcho, o meia Camilo e o atacante Rodrigo Gral.