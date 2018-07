Chapecoense tem dúvidas para partida contra o Grêmio Em sua segunda partida seguida como mandante - perdeu no último final de semana para o Corinthians por 1 a 0 -, a Chapecoense encara o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Gilmar Dal Pozzo se deparou com algumas dúvidas para a partida.