Chapecoense tem elenco com 37 atletas e salário de até R$ 100 mil

Em meio à dificuldade financeira para se reerguer, a Chapecoense conseguiu montar um elenco numeroso e que pode dar certo ao longo da temporada. Com o teto salarial de R$ 100 mil mensais, a diretoria e o técnico Vagner Mancini montaram um time com alguns atletas conhecidos e alguns jovens com futuro promissor.

No total, serão 37 jogadores no elenco, sendo quatro remanescentes de 2016: Moisés Santos e Andrei Alba (volantes) e Martinuccio e Neném (meias). Andrei sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino e teve que passar por cirurgia. Ele retorna aos gramados dentro de seis meses. No total, chegaram 24 reforços. E nove atletas foram promovidos da base.

Assim, o renovado elenco da Chapecoense contará com os goleiros Elias (ex-Juventude) e Arthur (ex-Roma e Benfica), os laterais-direitos Zeballos (ex-Sporting, do Uruguai) e João Pedro (do Palmeiras), os zagueiros Douglas Grolli, Fabrício Bruno (do Cruzeiro), Luis Otávio (ex-Luverdense) e Nathan (do Palmeiras) e os laterais-esquerdos Diego Renan (ex-Vitória) e Reinaldo (do São Paulo).

No meio, a Chapecoense conta com os volantes Luiz Antônio (do Flamengo), Lucas Marques (ex-Inter), Andrei Girotto (ex-Palmeiras e que estava no Japão), Moisés (do Grêmio), Amaral (do Palmeiras), e os armadores Nadson (ex-Paraná) e Dodô (do Atlético-MG).

No ataque, o elenco tem Niltinho (ex-Criciúma), Rossi (ex-Goiás), Wellington Paulista (do Fluminense), Osman (ex-América-MG), Túlio de Melo (ex-Sport), Wesley Nata (voltou do Bahia) e Arthur (ex-Santa Cruz).

Ainda foram promovidos das categorias de base os garotos Luiz Felipe (goleiro), Busanello, Hiago, Vinícius e Scalon (todos zagueiros), Lucas Mineiro (volante) e Perotti, Bryan e Laurency (atacantes).

A diretoria assegura que mais jogadores devem chegar, mas o número de 37 atletas já faz com que Mancini consiga trabalhar e já ter em mente um time base. Ainda está previsto que alguns garotos que se destacaram na Copa São Paulo também sejam aproveitados.

A volta aos gramados em um jogo oficial acontece nesta quarta-feira, quando a Chape receberá o Joinville, na Arena Condá, na estreia pela Primeira Liga. Já no próximo domingo, o time estreia no Campeonato Catarinense e vai encarar, também em casa, o Inter de Lages.