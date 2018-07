Chapecoense tem estreia do técnico Caio Júnior para esquecer goleada sofrida A Chapecoense sentiu a saída do técnico Guto Ferreira e levou uma goleada de 5 a 1 do Sport na última rodada. Caio Júnior chegou para substituí-lo e teve apenas dois dias para tentar organizar a casa antes do duelo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.