Chapecoense tenta derrubar o Sport, líder e único invicto do Brasileirão

Responsável pela vitória sobre o Cruzeiro na última rodada, a jogada foi bastante treinada ao longo da semana. Além de Camilo, especialista em cobranças de faltas, a Chapecoense contará nesta partida com a experiência de Cléber Santana, que estreia como titular na vaga de Gil, suspenso.

Os anfitriões também contarão com o retorno de Ananias, que não pôde entrar em campo contra a equipe mineira por cláusula contratual. Ele volta na vaga de Wagner.

"Será um jogo contra um time que tem um conjunto forte e é muito bem organizado. A liderança não é à toa. O que casa com a longevidade do seu treinador (Eduardo Baptista), que está no comando da equipe desde janeiro do ano passado. Espero um confronto bem equilibrado, entre duas equipes semelhantes em termos de planejamento e organização. Temos que tirar proveito do fator casa para buscar mais essa vitória", disse Vinícius Eutrópio.

O treinador tem também um motivo a mais para conseguir conquistar os três pontos, já que neste sábado completa 49 anos. Por isso, fez um pedido aos jogadores: "Uma vitória seria o melhor presente, realmente, tanto pessoal quanto profissional", afirmou.