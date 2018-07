Chapecoense tenta encerrar jejum de vitórias e se afastar do rebaixamento

Sem vencer nas duas últimas rodadas, a Chapecoense acendeu o sinal de alerta para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 11 horas, o time catarinense recebe o Coritiba, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 24.ª rodada da competição.

Se tropeçar mais uma vez, a Chapecoense pode ficar colada no grupo dos quatro últimos. Atualmente, apenas quatro pontos separam a equipe da degola. O adversário deste domingo também vive situação complicada no torneio e está a dois pontos de entrar para o grupo do descenso.

Para a partida, o técnico Caio Júnior terá que fazer ao menos uma alteração em relação ao time que ficou no empate por 2 a 2 com o Santa Cruz na última rodada. O volante Josimar levou o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão.

O mais provável é que o treinador opte pela entrada do volante Sérgio Manoel. Outra baixa por cartão é do atacante Ananias. O jogador, que se recuperou recentemente de lesão, entrou no decorrer da última partida e também levou o terceiro amarelo.