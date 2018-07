Chapecoense tenta explorar nervosismo do Santa Cruz para vencer fora de casa

Na parte intermediária da tabela de classificação, a Chapecoense espera usar o desespero do Santa Cruz, o penúltimo colocado, para sair com a vitória no duelo desta quarta-feira, às 16 horas, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A proposta do time catarinense é se aproveitar da péssima sequência do adversário na competição e matar o jogo em um contra-ataque. O Santa Cruz vem de sete partidas sem vitória e está a seis pontos de deixar a zona de rebaixamento.

"Vai ser um jogo muito difícil. O Santa Cruz está tentando fugir da zona de rebaixamento. Até por jogar em casa, talvez vão sair um pouco mais para o jogo. Mas a gente espera sair vencedor", disse o atacante Bruno Rangel, artilheiro da Chapecoense na competição com oito gols.

Bruno Rangel foi o principal destaque da Chapecoense na vitória sobre o Cuiabá por 3 a 1 na última quarta-feira, que garantiu vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O centroavante marcou dois gols que ajudaram a reverter a derrota no jogo de ida por 1 a 0. Lucas Gomes, que será seu companheiro de ataque no duelo desta tarde, fez o outro.