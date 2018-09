Chapecoense tenta surpreender o Inter para deixar a zona de rebaixamento

A Chapecoense não quer continuar sofrendo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, na última quinta-feira, em jogo atrasado na 20ª rodada da competição, reacendeu o sonho do clube de continuar na primeira divisão. Só que para isso o técnico Guto Ferreira vai ter de armar um esquema capaz de frear o Internacional, que está na briga direta pela liderança. O jogo na Arena Condá, em Chapecó, está marcado para começar às 20 horas desta segunda-feira, quando a 25.ª rodada será finalizada.

Com 25 pontos, o time catarinense só deixará a área de risco da tabela se vencer, pois o último time acima do grupo dos quatro últimos colocados, o Ceará, tem 27 pontos, e ocupa a 16ª posição do Brasileirão.

Para um jogo tão complicado dentro de casa, o técnico adotou o clima de mistério. Guto Ferreira fechou os trabalhos com bola e não deu nenhuma pista sobre o time que vai mandar para campo. O certo é que ele não tem nenhum problema em relação aos jogadores que venceram o jogo atrasado com o Atlético-PR.

O mais provável é que ele repita a escalação pela primeira vez desde que assumiu o comando no lugar de Gilson Kleina. "Quando começa a atingir mínimo de equilíbrio na equipe, a tendência é que você vá reforçando situações para que você possa em outras frentes poder, com a repetição, melhorar. Não é bem assim, em time que está ganhando não se mexe. Às vezes mexe e dá muito certo. Mas cada momento é momento. Vamos ver se é momento de manter (o mesmo time) ou não", despistou.