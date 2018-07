Chapecoense vence, afasta risco e tira o Fluminense do G-4

A meta de se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro não se confirmou e, de quebra, o Fluminense ainda deixou o G-4. Nesta quarta-feira, o clube carioca foi derrotado pela Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, em Chapecó (SC), em partida válida pela 16.ª rodada, e foi ultrapassado pelo São Paulo na tabela de classificação. Embalada pela torcida, a equipe catarinense soube neutralizar o ataque adversário e aproveitar uma das boas chances criadas no ataque para se distanciar de vez da zona do rebaixamento.

Com o resultado, o Fluminense agora é o 5. colocado com 26 pontos, enquanto que a Chapecoense ocupa a 12.ª posição, com 19 pontos. Na próxima rodada, os cariocas recebem o Sport no estádio do Maracanã, neste domingo, às 16 horas, enquanto que o time catarinense visita o Botafogo, no dia anterior, no mesmo local, às 18h30.

O jogo começou movimentado e, aos quatro minutos, Elivélton assustou a torcida do Fluminense. Após cruzamento na área tricolor, o zagueiro cortou contra a sua própria meta e mandou a bola rente à trave. Dois minutos depois, o clube carioca equilibrou as ações e respondeu com perigo em chute de Jean. Aos nove, Fred fez corta-luz e deixou para Conca, que devolveu a bola para o atacante chutar firme nas mãos de Danilo.

Mesmo com jogadas ríspidas no meio de campo e três cartões amarelos aplicados só na metade do primeiro tempo, a partida era boa. Aos 29 minutos, a Chapecoense chegou em cruzamento para Bruno Rangel, que desperdiçou boa chance dentro da pequena área. Pouco depois, o lateral-direito Bruno exigiu boa defesa de Danilo.

Na primeira oportunidade que teve na partida, aos 40 minutos, Walter proporcionou um grande lance na Arena Condá. Atrás da linha do meio de campo, o atacante viu Danilo adiantado e bateu para o gol. A bola tomava o rumo do ângulo quando o goleiro se recuperou e mandou para escanteio. Antes do intervalo, ainda houve tempo para Danilo defender boa cabeçada de Fred.

O Fluminense voltou para o segundo tempo decidido a conquistar a vitória. Aos cinco minutos, Jean avançou com liberdade e soltou a bomba para defesa em dois tempos do goleiro. Porém, o time da casa logo dominou o meio de campo e abriu o placar aos 14 minutos. Fabiano cruzou de cabeça e Camilo se antecipou à zaga tricolor para testar para o fundo do gol de Diego Cavalieri.

Com a vantagem, a Chapecoense tomou conta da partida e ainda viu Carlinhos ser expulso pelo segundo cartão amarelo antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 x 0 FLUMINENSE

CHAPECOENSE - Danilo; Fabiano, Jaílton, Rafael Lima e Ednei; Wanderson, Abuda (Diones), Dedé, Camilo (Ricardo Conceição) e Zezinho (Tiago Luis); Bruno Rangel. Técnico: Celso Rodrigues.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno (Edson), Henrique, Elivelton e Carlinhos; Valencia, Jean, Cícero e Conca; Walter (Rafael Sobis) e Fred. Técnico: Cristóvão Borges.

GOL - Camilo, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jaílton e Abuda (Chapecoense); Cícero e Henrique (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO - Carlinhos (Fluminense).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (Fifa/AL).

RENDA - R$ 114.110,00.

PÚBLICO - 9.077 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).