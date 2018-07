Chapecoense vence e fica só 1 ponto atrás do líder Palmeiras na Série B

CEARÁ-MIRIM (RN) - A despedida do América-RN da cidade potiguar de Ceará-Mirim e do estádio Barretão foi com derrota. Nesta terça-feira, o time de Natal perdeu para a Chapecoense por 1 a 0, em jogo atrasado da 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Como mandará o restante dos jogos da competição em Goianinha (RN), o duelo foi marcado como a despedida do clube da cidade.

Mas os torcedores não ficarão com saudades, já que em 11 jogos foram cinco derrotas, cinco empates e apenas uma vitória. No momento está na vice-lanterna da Série B, com 15 pontos. Por outro lado, a Chapecoense chegou aos 39, diminuindo para apenas um a diferença para o Palmeiras, o líder da competição.

Em um primeiro tempo muito fraco tecnicamente, a melhor jogada aconteceu aos 20 minutos com a Chapecoense. Após cruzamento, Fabiano subiu mais que todo mundo e acertou uma bola na trave de Andrey, vendido na jogada. No mais, os times pouco criaram e o jogo seguiu sem muitas emoções.

No início da etapa final, a Chapecoense abriu o placar. Após cobrança de falta, o zagueiro André Paulino subiu mais que todo mundo e só desviou para o fundo das redes. Após sofrer o gol, os potiguares se soltaram e passaram a ficar mais presente no campo de ataque, tentando chegar ao primeiro gol. Mas pecaram nas finalizações e não conseguiram chegar com real perigo ao gol do time catarinense, que jogou bem no setor defensivo e era muito perigoso no contra-ataque.

Pela 18.ª rodada, os times voltam ao gramado no próximo sábado. O América-RN joga contra o São Caetano, em Goianinha, às 16h20, enquanto que a Chapecoense joga no mesmo horário contra o Icasa, em Chapecó (SC).

AMÉRICA-RN 0 x 1 CHAPECOENSE

AMÉRICA-RN - Andrey; Norberto, Zé Antônio, Edson Rocha e Renatinho Potiguar; Ricardo Baiano, Márcio Passos e Fabinho (Aldair); Rodrigo Pimpão (Almir), Laércio e Vandinho (Tiago Adan). Técnico: Argel Fucks.

CHAPECOENSE - Nivaldo; Fabiano, Rafael Lima, André Paulino e Fabinho Gaúcho; Wanderson (Glaydson), Paulinho Dias, Diego Felipe e Danilinho; Fabinho Alves (Soares) e Caion (Tiago Luis). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - André Paulino, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Pimpão, Edson Rocha, Ricardo Baiano, Márcio Passos e Vandinho (América-RN); Rafael Lima (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO - Laércio (América-RN).

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo do Amaral (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN).