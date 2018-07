Chapecoense vence e reduz vantagem do Palmeiras na Série B

CHAPECÓ - Na partida remarcada da nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense fez valer o mando de campo e venceu o América-MG, por 2 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, com gols de Athos e Bruno Rangel, um em cada tempo.

Com isso, o time catarinense chegou aos 36 pontos e diminuiu para quatro a diferença para o líder Palmeiras, com 40. Abriu ainda dez pontos para o quinto colocado, que é o próprio América-MG, que tem 26 pontos.

A vitória também ajudou o time a melhorar seu desempenho em casa. Em oito partidas, tem seis vitórias e dois empates, só ficando atrás do Palmeiras, que tem nove jogos, com oito vitórias e uma derrota.

O América começou o jogo melhor, criando mais no campo de ataque e muito bem armado no sistema defensivo. Mas, em Chapecó, uma bobeira pode valer o jogo. Aos 37 minutos, após troca de passes, o zagueiro Vitor Hugo furou a bola, que ficou limpa para Athos, que livre, só tocou para o gol aberto.

No segundo tempo, o América perdeu uma chance incrível com Marcão, aos dois minutos. Nikão fez boa jogada e rolou para o atacante, que, livre, caiu e facilitou a defesa de Nivaldo. Mas Bruno Rangel não poderia passar em branco. E aos 23 minutos balançou as redes. Após cruzamento, o artilheiro da Série B dominou, tirou um zagueiro e bateu com o gol aberto.

Os times voltam ao gramado no próximo sábado, às 16h20. Em Bragança Paulista, a Chapecoense joga contra o Bragantino, enquanto o América visita o Atlético-GO, em Goiânia.

CHAPECOENSE 2 x 0 AMÉRICA-MG

CHAPECOENSE - Nivaldo; Fabiano, Rafael Lima, André Paulino e Fabinho Gaúcho; Danilinho (Diego Felipe), Wanderson, Paulinho Dias e Athos (Soares); Bruno Rangel (Glaydson) e Fabinho Alves. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

AMÉRICA-MG - Matheus; Leandro Silva, Vitor Hugo, Gualberto e Danilo (Bryan); Claudinei, Leandro Ferreira, Nikão e Rodriguinho; Willians (Bady) e Marcão (Fábio Júnior). Técnico: Paulo Comelli.

GOLS - Athos, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Bruno Rangel, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danilinho, Diego Felipe e Paulinho Dias (Chapecoense); Leandro Silva e Nikão (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Wanderson (Chapecoense).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

RENDA - R$ 67.875,00.

PÚBLICO - 6.815 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).