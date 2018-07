Chapecoense vence e segue na cola do Palmeiras

CHAPECÓ - A Chapecoense não fez uma boa partida neste domingo, mas o que importa é o resultado e por isso os jogadores deixaram o gramado da Arena Condá comemorando bastante a vitória sobre o Guaratinguetá, por 1 a 0, pela 14.ª rodada da Série B. O jogo havia sido adiado de sábado porque o time paulista encontrou dificuldades para desembarcar a tempo em Chapecó devido à forte neblina na cidade.

Com 100% de aproveitamento atuando na Arena Condá - cinco jogos e cinco vitórias -, a Chapecoense não deixou o Palmeiras distanciar e continua na vice-liderança, com 32 pontos, dois a menos que o líder. Por outro lado, o Guaratinguetá perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento e aparece na 18.ª colocação, com 14 pontos. Essa é a segunda derrota seguida.

A Chapecoense não fez um bom primeiro tempo e poucas vezes conseguiu furar o bloqueio do Guaratinguetá, que se defendia e tentava explorar os contra-ataques. Percebendo Everson adiantado, Augusto arriscou de longe e acertou no travessão.

A outra oportunidade do time catarinense aconteceu no final, quando Bruno Rangel completou cruzamento e o goleiro desviou com as pontas dos dedos pela linha de fundo. Na saída para os vestiários, os jogadores da Chapecoense reclamaram das faltas invertidas pelo árbitro Adriano Milczvski.

O Guaratinguetá voltou com a mesma postura para o segundo tempo, mas não contava com um gol da Chapecoense logo aos 2 minutos. Danilinho cobrou falta e Everson, ao tentar espalmar, acabou aceitando. Atrás do marcador, o time paulista acordou e criou três boas oportunidades, com Juninho, Xuxa e Tiago Ulisses.

Aí, quem passou a jogar no contra-ataque foram os catarinenses, que levaram perigo em cabeçada de Bruno Rangel. Everson fez linda defesa.

A Chapecoense volta a campo somente no próximo sábado, contra o Paraná, às 16h20, na Arena Condá, em Chapecó, pela 16.ª rodada. O duelo contra o América-RN, válido pela 15.ª rodada, foi para a o dia 27 de agosto. Já o Guaratinguetá recebe o Figueirense na quarta-feira, às 19h30, no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 1 X 0 GUARATINGUETÁ

CHAPECOENSE - Nivaldo; Glaydson, André Paulino, Dão e Anderson Pico (Tiago Saletti); Wanderson, Augusto (Danilinho), Paulinho Dias e Athos (Fabiano); Fabinho Alves e Bruno Rangel. Técnico - Gilmar Dal Pozzo.

GUARATINGUETÁ - Everson; Eduardo Arroz (Tiago Silvy), Pedro Paulo, Wendel e Ruan; Júlio César, Tiago Ulisses, Wagner Libano (Alex Afonso), Juninho e Xuxa (Moacir); Douglas Tanque. Técnico - Carlos Octávio.

GOLS - Danilinho, aos 2 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Adriano Milczvski (PR).

CARTÕES AMARELOS - Augusto e Anderson Pico (Chapecoense); Wendel, Tiago Ulisses e Everson (Guaratinguetá

PÚBLICO - Não disponível.

RENDA - R$ 63.520,00.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).