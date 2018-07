Chapecoense vence em casa e freia reação do Coritiba

Com bela atuação do goleiro Danilo, a Chapecoense derrotou o Coritiba por 1 a 0 em Chapecó (SC), na manhã deste domingo, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. O triunfo deu novo fôlego ao time catarinense e freou a reação que o rival paranaense ensaiava nas últimas rodadas, principalmente depois da goleada de 4 a 0 sobre o Grêmio.

A Chapecoense somou mais três pontos na tabela e chegou aos 34 pontos, na provisória nona colocação, graças ao gol de Kempes, marcado aos 25 minutos do segundo tempo. Já o Coritiba estacionou nos 29 pontos e pode perder seguidas posições no decorrer da rodada.

Embalado pela goleada sobre o Grêmio no meio de semana, o Coritiba iniciou o jogo na Arena Condá com muita pressão sobre o adversário. Aos 4 minutos, Alan Santos testou no canto e Danilo defendeu. Minutos depois, João Paulo cobrou falta e o goleiro do time da casa espalmou para fora. Aos 14, Alan Santos chutou forte pela direita e o camisa 1 fez nova interceptação.

A Chapecoense reagiu no controle das ações e passou a se soltar mais a partir da metade da primeira etapa. Aos 33, Kempes driblou dois, entrou na área, mas chutou mal e a bola saiu pela linha de fundo. A melhor oportunidade dos donos da casa veio cinco minutos depois. Arthur Maia chutou na trave e a partir daí foram três chutes na meta, defendidos em sequência por Wilson ou bloqueados pelo zagueiro Juninho, até que a bola saiu para escanteio em uma espalmada do goleiro.

No segundo tempo, o Coritiba voltou um pouco melhor e foi quem teve a primeira chance de gol, aos 14, em bomba de Raphael Veiga que passou perto do gol de Danilo. Mas foram os catarinenses que abriram o placar, com Kempes, aos 25 minutos. O atacante recebeu lançamento da esquerda e subiu para mandar de cabeça para as redes.

Os visitantes teriam uma última chance aos 39 minutos, com jogada pelo alto, mas o cabeceio de Leandro parou novamente no goleiro Danilo.

Na próxima rodada, o Coritiba volta a campo contra o Corinthians na quarta-feira, dia 14, em partida no Couto Pereira, em Curitiba (PR), a partir das 21h45. No dia seguinte, a Chapecoense será adversária do Fluminense, no Rio de Janeiro, em jogo marcado para as 19h30.

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 1 x 0 CORITIBA

CHAPECOENSE - Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado, Dener Assunção; Matheus Biteco, Gil (Lucas Gomes), Cleber Santana, Arthur Maia (Sérgio Manoel); Kempes (Rafael Bastos), Bruno Rangel. Técnico: Caio Júnior.

CORITIBA - Wilson; Walisson Maia (César Benítez), Luccas Claro, Juninho, Juan (Yan); João Paulo, Alan Santos, Raphael Veiga; Neto Berola (Evandro), Iago, Leandro. Técnico: Paulo César Carpegiani.

GOL - Kempes, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiego, Lucas Gomes (Chapecoense); Evandro, Juan, Alan Santos (Coritiba).

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS)

RENDA - R$ 72.125,00.

PÚBLICO - 6.101 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).