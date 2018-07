Chapecoense vence o Fluminense e praticamente assegura permanência na Série A A Chapecoense exibiu determinação neste sábado no Rio e venceu o Fluminense por 3 a 2, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense não se rendeu aos mandantes e, mesmo após levar o empate, voltou a ficar em vantagem no placar, assegurando um importante triunfo para se manter na elite do futebol nacional.