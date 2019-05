Chapecoense visita Cruzeiro no Independência para quebrar série negativa

Em má fase no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense tenta colocar um fim à série negativa de quatro jogos sem vitórias neste domingo, às 19h, no confronto diante do Cruzeiro, no Independência. O técnico Ney Franco fechou a preparação em Belo Horizonte com algumas novidades.

Recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa, Gustavo Campanharo foi a grande surpresa no time titular durante os treinamentos ao longo da semana. Quem também retorna para a equipe é o zagueiro Douglas. Capitão, o defensor retoma a posição após se recuperar de dores no glúteo.

"Douglas tem condição de jogo. Ficou pouco tempo parado. Está liberado e vamos definir a melhor formação para essa equipe. No último jogo tivemos problemas para solucionar. O Campanharo vinha bem. Existe grande possibilidade de iniciar o jogo. Por falta de ritmo, talvez não aguente o jogo todo. Cabe definir se começa ou entra durante o jogo", revelou Ney Franco.

O treinador ainda analisou o momento vivido por ambas as equipes no Brasileirão. Na última rodada, o Cruzeiro perdeu para o Fluminense por 4 a 1. "O momento das duas equipes não são bons. Cruzeiro quando se inicia sempre é candidato. Vai sair desse momento ruim, mas temos que pensar mais no nosso trabalho. Nossa referência é a estreia contra o Inter e alguns momentos do jogo contra o Corinthians", frisou.

Já o zagueiro Gum comentou sobre as críticas recebidas por parte da torcida. "Natural (protestos da torcida). Brasil é diferente da Europa. Lá, como aqui, são todos apaixonados por futebol. Quando ganham querem te carregar no colo. Quando perde querem te bater. Temos que saber que torcedor é emoção. Se alguém pode perder a cabeça são eles", concluiu.

Vindo de derrota para o Fortaleza, em casa, por 3 a 1, a Chapecoense soma apenas quatro pontos na tabela de classificação, na briga contra o rebaixamento.