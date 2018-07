Chapecoense visita o Grêmio para fugir da zona de rebaixamento no Brasileirão

Depois da goleada sobre o Palmeiras e de um empate com o Vasco, a equipe do técnico Guto Ferreira precisa manter o embalo para conseguir se manter na Série A. Para a partida, o treinador não poderá contar com o goleiro Danilo e o zagueiro Neto, que levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

No gol, Silvio é o provável substituto e na zaga Vilson e Rafael Lima disputam a posição. A boa notícia para o treinador é o retorno do atacante William Barbio, que não jogou contra o Vasco por pertencer ao time carioca.

Além da tentativa de se livrar do rebaixamento no Brasileirão, o elenco da Chapecoense divide as atenções com outra competição. Na quarta-feira, o clube faz um jogo histórico: pela primeira vez entrará em campo no estádio Monumental de Nuñez, na Argentina, para encarar o River Plate, na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.