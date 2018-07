Chapecoense volta para casa e faz duelo estadual contra Avaí para fugir da degola

No período em que esteve fora, o time alviverde acumulou um empate contra o Vasco (1 a 1) e uma vitória sobre o Grêmio (3 a 2), ambos pelo Brasileirão. Também perdeu por 3 a 1, na última quarta-feira, para o River Plate no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O técnico Guto Ferreira tratou de deixar o placar adverso em segundo plano para manter o foco na luta contra a queda para Série B. "Nunca escondemos que a prioridade da Chapecoense é no Campeonato Brasileiro. Com uma vitória abriremos oito pontos do Avaí e ficaremos mais distantes da zona de rebaixamento", declarou.

A Chapecoense vem de uma série invicta de três jogos (duas vitórias e um empate) no Brasileirão e está cinco pontos à frente do Avaí, que não vence há quatro jogos (três derrotas e um empate). Por isso, o técnico do Avaí, Gilson Kleina, afirmou que o time terá muita dificuldade até o término da competição. "Não existe jogo fácil nessa reta final. Vamos com pensamento da vitória", disse.

Em busca da reabilitação e de olho na degola, Gilson Kleina fez mistério na escalação, fechou treinos durante a semana, mas indicou alterações na equipe titular. O zagueiro Antonio Carlos, o volante Eduardo Neto e o atacante Anderson Lopes retornam de suspensão e devem começar em campo.

Na zaga, Antonio Carlos deve ganhar a companhia de Jubal. O meia Marquinhos participou dos treinos durante a semana e deve jogar também. E, para buscar a vitória, a equipe deve ter a formação ofensiva com um trio de atacantes formado por Lopes, Everton Silva e André Lima.

A Chapecoense tem problemas para a partida. Não contará com o capitão Cleber Santana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio, e também não terá o zagueiro Vilson, que foi expulso no final da mesma partida. Na vaga do primeiro, Guto Ferreira deverá optar por Gil. Na zaga, entra o experiente Rafael Lima.