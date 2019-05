Chapecoense x Athletico: onde acompanhar e horário do jogo pelo Brasileirão

Chapecoense e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela terceira rodada do Brasileirão.

Onde acompanhar Chapecoense x Athletico-PR?

A partida não terá transmissão pela TV porque o time paranaense não tem acordo para exibição no sistema pay-per-view. Os torcedores terão de acompanhar pelas rádios locais. O Estadão faz o minuto a minuto do jogo.

Ambas as equipes venceram em casa na rodada de estreia e perderam o segundo jogo como visitantes. Com foco total no Brasileirão, a Chapecoense está monitorando o mercado e nos últimos dias concluiu o empréstimo do atacante Arthur Gomes, do Santos, e sonda Robinho, do Náutico.

O Athletico-PR, por sua vez, vai poupar boa parte dos titulares por conta do desgaste físico. O motivo? O time viaja para enfrentar o Boca Juniors, na quarta-feira, pela Copa Libertadores. Comandado pelo técnico Tiago Nunes, o Furacão já está classificado para o mata-mata, mas visa algo a mais.

Primeiro colocado do Grupo G com um ponto de vantagem justamente sobre o rival argentino, o Athletico quer sair vitorioso da La Bombonera para encerrar a fase de grupos na liderança e, assim, ganhar o direito de decidir em casa nas oitavas de final do torneio.