Chapecoense x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Chapecoense e Atlético-MG retomam sua participação no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 20 h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela décima rodada.

Chapecoense e Atlético-MG terá transmissão do SporTV e do canal Premiere. A partida também terá transmissão online pelos sites e aplicativo dos canais. O Estado fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO DA CHAPECOENSE

Tiepo; Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Marcio Araújo, Augusto e Camilo; Aylon, Arthur Gomes e Everaldo. Técnico: Ney Franco.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO

Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Iago Maidana e Lucas Hernández; Ramón Martínez, Jair, Nathan e Vinicius; Maicon Bolt, Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana.

Após um mês de pausa nas competições para a realização da intertemporada, a Chapecoense vai jogar com a meta de deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão - está em 17º lugar, com oito pontos somados em nove rodadas. Além disso, tropeçou nos últimos três compromissos pelo torneio.

O Atlético-MG voltou a jogar na quinta-feira, quando encarou o Cruzeiro, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil. E com o duelo de volta marcado para a próxima quarta, vai atuar no interior catarinense com os reservas. As principais atrações serão os estrangeiros Lucas Hernández e Ramón Martínez, recém-contratados pelo clube. O time é o quinto colocado no Brasileirão, com 16 pontos em nove jogos, mas perdeu os últimos dois compromissos que fez como visitante no torneio.