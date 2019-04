Chapecoense x Avaí: como assistir ao vivo ao jogo pelo Catarinense

Chapecoense e Avaí se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena Condá, em clássico pela última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. As duas equipes já estão garantidas nas semifinais da competição.

Chapecoense x Avaí terá transmissão por canal online do FC Play .

A Chapecoense entra em campo para confirmar a segunda colocação. O time tem os mesmos 32 pontos do Figueirense, que está em terceiro por ter uma vitória a menos.

O Avaí está embalado com quatro vitórias consecutivas e já garantiu a liderança antecipada, pois soma 36 pontos. O time agora aguarda última rodada para saber quem enfrentará na semifinal. O Criciúma é o atual quarto colocado com 24 pontos, mesma pontuação do Marcílio Dias, que está em quinto.