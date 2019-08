Chapecoense x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Chapecoense e Avaí se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Chapecoense inicia a rodada na 18.ª colocação, com 10 pontos, enquanto que o Avaí aparece com seis na 20ª e última posição.

ONDE ASSISTIR CHAPECOENSE X AVAÍ

A partida terá transmissão ao vivo pela SporTV, que também passará o confronto em seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

ESCALAÇÕES

Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Gum, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Gustavo Campanharo, Augusto e Camilo; Arthur Gomes e Henrique Almeida.

Avaí: Vladimir; Iury, Kunde, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e Wesley; Caio Paulista, João Paulo e Brenner.

HORÁRIO

O jogo está marcado para ser realizado às 19h, horário de Brasília, na Arena Condá.

ÚLTIMOS JOGOS DA CHAPECOENSE

A Chapecoense vem de oito jogos sem qualquer vitória no Brasileirão e precisa se reerguer. No último sábado, o time do interino Emerson Cris foi goleado pelo Ceará por 4 a 1, em Fortaleza, e se manteve na zona de rebaixamento. Anteriormente, havia empatado por 3 a 3 contra o Grêmio, em Porto Alegre.

ÚLTIMOS JOGOS DO AVAÍ

O Avaí também vive um péssimo momento. O clube catarinense é o lanterna da competição e ainda não venceu um jogo sequer após 14 rodadas. São seis empates e oito derrotas até o momento. Na última rodada do Brasileirão, o time de Florianópolis empatou em casa contra o Cruzeiro por 2 a 2, no estádio da Ressacada