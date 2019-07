Chapecoense x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Focados apenas na disputa do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Bahia se enfrentam neste domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com objetivos um pouco parecidos.

Chapecoense x Bahia terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que também irá passar o jogo em seu site e aplicativo e o Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE CHAPECOENSE X BAHIA

Chapecoense: Tiepo, Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araujo, Campanharo, Augusto e Camilo; Henrique Almeida e Everaldo. Técnico (interino): Emerson Cris

Bahia: Douglas; Ezequiel, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore e Flávio (Ronaldo); Eric Ramires, Artur e Lucca; Gilberto. Técnico: Roger Machado.

O Bahia está em uma situação um pouco melhor. Com 15 pontos, a equipe inicia a rodada na 12ª colocação, mas engatou uma sequência de seis jogos sem vencer, entre Brasileiro e Copa do Brasil. No último sábado, dia 20, empatou sem gols em casa com o Cruzeiro.

Hoje o entrevistado do dia foi o atacante Gilberto, ainda no CT do Corinthians. Vídeo completo ➡️ https://t.co/TrIVvSNXUb #BBMP pic.twitter.com/ewms16qviO — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 26, 2019

Já a Chape vive uma situação bastante delicada. O time de Santa Catarina soma apenas oito pontos e está na 18ª colocação e ainda precisa se reabilitar após ser derrotado por 4 a 0 pelo São Paulo, resultado que causou a demissão do técnico Ney Franco.

Fim de treinamento aqui no CT!☃ Amanhã faremos o último trabalho antes do jogo importante diante do Bahia, dentro de casa. Marcio Cunha/Chapecoense#VamosChape #Brasileirão pic.twitter.com/9R301qdtOx — Chapecoense (@ChapecoenseReal) July 26, 2019

