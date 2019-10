Chapecoense x Corinthians: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Chapecoense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, em Santa Catarina, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time catarinense vive situação delicada na competição nacional e vai enfrentar um rival que briga pelas primeiras posições.

Chapecoense x Corinthians será exibido ao vivo pelo canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

A arbitragem desta partida do Campeonato Brasileiro será de Daniel Nobre Bins (RS), auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Andre da Silva Bitencourt (RS). Quem comandará o VAR (árbitro de vídeo) será Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

A Chapecoense entrará em campo pressionada por causa da lanterna no Campeonato Brasileiro. O time vem de uma sequência negativa de seis partidas sem vitória na competição, sendo dois empates e quatro derrotas, e precisará dar a resposta em campo para não sofreu um rebaixamento inédito.

Já o Corinthians tentará conquistar os três pontos longe de seus domínios para manter a perseguição ao líder Flamengo. A diferença é de 11 pontos para o primeiro colocado do Brasileirão, mas em caso de vitória o time paulista reduzirá para oito pontos. Além do título nacional, outro foco é a classificação para a Copa Libertadores do próximo ano.