Chapecoense x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo na TV e online

Dividindo a atenção com a decisão no estadual, Chapecoense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo Chapecoense x Corinthians?

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para São Paulo) e do canal SporTV e será possível assistir online pelos aplicativos Globosat Play e SporTV Play. O Estado fará Chapecoense x Corinthians ao vivo , em tempo real.

O duelo acontece em meio às decisões dos campeonatos estaduais. O time anfitrião se prepara para enfrentar o Avaí em partida única da final do Catarinense. A equipe de Fábio Carille viaja para Santa Catarina entre os jogos decisivos do Paulistão.

Depois de empatar sem gols com o São Paulo no Morumbi, o Corinthians levou seus principais jogadores para Chapecó. O treinador, no entanto, não confirmou qual será a formação titular. A tendência é que ele poupe alguns atletas por causa do jogo de volta do Paulista, domingo, em Itaquera. Baixas certas são Cássio, suspenso, e Danilo Avelar e Junior Urso, machucados.

A Chapecoense vem de vitória sobre o Figueirense por 1 a 0 pela semifinal e chegou a sua quarta decisão seguida do Estadual.

Veja os locais de transmissão dos outros jogos desta quarta-feira

14h00 Nantes x PSG - Campeonato Francês

16h00 Porto x Liverpool - Liga dos Campeões

16h00 Manchester City x Tottenham - Liga dos Campeões

19h15 Santos x Vasco - Copa do Brasil

21h30 Fluminense x Santa Cruz - Copa do Brasil

21h30 Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho