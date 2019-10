Chapecoense x Cruzeiro: onde ver ao jogo pelo Brasileirão

A Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Cruzeiro, equipe que também está tentando se livrar da zona de rebaixamento, neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 25ª rodada do torneio. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere e contará com tempo real do Estado.

A Chapecoense passa por uma situação bastante delicada no Campeonato Brasileiro e amarga a última colocação com apenas 15 pontos em 24 jogos. Mas o Cruzeiro também está em um momento tenso, longe das vitórias e na zona de degola da competição com 21 pontos. O confronto será entre dois times que lutam para não cair.

Últimos jogos da Chapecoense

9/10 - Fortaleza 2 x 0 Chapecoense (Brasileirão)

6/10 - Chapecoense 0 x 1 Flamengo (Brasileirão)

2/10 - Chapecoense 0 x 1 Corinthians (Brasileirão)

29/9 - Athletico-PR 1 x 1 Chapecoense (Brasileirão)

22/9 - Internacional 1 x 0 Chapecoense (Brasileirão)

Últimos jogos do Cruzeiro