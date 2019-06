Chapecoense x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Próximos da zona de rebaixamento, Chapecoense e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), na Arena Condá, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Chapecoense x Fluminense: transmissão

Chapecoense x Fluminense terá transmissão ao vivo dos canais SporTV e Premiere, também sendo possível assistir online pelo site e aplicativo dos canais. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

Chapecoense x Fluminense: escalação

Chapecoense: Tiepo; Ernandes, Gum, Douglas e Bryan; Elicarlos, Marcio Araújo, Gustavo Campanharo e Camilo; Arthur Gomes e Everaldo.

Fluminense: Agenor; Gilberto (Igor Julião), Frazan, Nino e Caio Henrique; Alan, Daniel e Ganso; Marcos Paulo, Brenner e João Pedro.

Os times estão colados na classificação do Brasileirão, com a equipe catarinense sendo a 15ª colocada, com sete pontos, enquanto o clube carioca ocupa a 16ª posição, também com sete pontos, mas em desvantagem nos critérios de desempate.

Derrotada pelo Goiás por 3 a 1 na segunda-feira, a Chapecoense perdeu os últimos dois jogos no Brasileirão e só venceu na Arena Condá em sua estreia ao bater o Internacional por 2 a 0. Depois, somou um empate e duas derrotas como mandante.

A fase do Fluminense é ruim, com cinco jogos sem vitória por diferentes competições, com três derrotas e dois empates nesse período. Fora de casa, não ganha desde os históricos 5 a 4 sobre o Grêmio, em 5 de maio. Na rodada passada, ficou no 0 a 0 com o Flamengo.