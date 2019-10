Chapecoense x Goiás: onde ver ao jogo pelo Brasileirão

A Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, será palco da partida entre Chapecoense x Goiás, domingo, às 19 horas (horário de Brasília), pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão pelo Premiere e pelo SporTV.

Última colocada com apenas 16 pontos, a Chapecoense é o time que mais perdeu na competição, ao somar 16 derrrotas. Seu ataque fez 19 gols, mas a defesa foi vazada 40 vezes. O time vem de derrota para o Palmeiras e não conquista uma vitória há 11 rodadas, desde o 1 a 0 diante do Avaí, em 18 de agosto.

O Goiás, que empatou com o Corinthians, no Serra Dourada, na quarta-feira, está na nona colocação, com 37 pontos e sonha com uma vaga na Copa Libertadores. A equipe soma 11 vitórias e 11 derrotas, além de quatro empates.

ÚLTIMOS JOGOS DA CHAPECOENSE

Palmeiras 1 x 0 Chapecoense

Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro

Fortaleza 2 x 0 Chapecoense

Chapecoense 0 x 1 Flamengo

Athletico-PR 1 x 1 Chapecoense

ÚLTIMOS JOGOS DO GOIÁS

Goiás 2 x 2 Corinthians

Goiás 1 x 0 CSA

Botafogo 3 x 1 Goiás

Ceará 0 x 1 Goiás

Goiás 1 x 0 Cruzeiro