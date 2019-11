Onde assistir Chapecoense x Grêmio ao vivo na TV e online

Em ascensão na tabela e após entrar no G-4, o Grêmio visita a Chapecoense neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assistir Chapecoense x Grêmio ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelos canais Premiere e SporTV para todo o Brasil.

Assistir Chapecoense x Grêmio ao vivo online

O torcedor também pode assistir através do site e do aplicativo do SporTV e do Premiere. Além disso, o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Informações dos times

A Chapecoense conseguiu arrancar um empate por 1 a 1 com o Bahia, na rodada passada, mas continua em situação bastante delicada. O time catarinense é o penúltimo colocado com 22 pontos, 12 a menos que o Cruzeiro, pior clube fora da zona de rebaixamento.

Já o Grêmio não para de subir na tabela. Na última rodada, os comandados de Renato Gaúcho venceram o CSA por 2 a 1, quinta-feira, na arena gremista. Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 53 pontos e inicia a rodada na quarta colocação.