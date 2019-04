Chapecoense x Internacional: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Chapecoense e Internacional se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela primeira rodada do Brasileirão 2019.

Onde assistir Chapecoense x Internacional?

A partida terá transmissão do canal Premiere Futebol Clube. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

Será o encontro de dois times que amargaram vice-campeonatos estaduais nesta temporada. O Inter foi superado pelo Grêmio na decisão do Gaúcho, enquanto a Chapecoense foi batida pelo Avaí na final do Catarinense. E estas derrotas ocorreram em disputas de pênaltis após empates ocorridos no tempo normal.

A Chapecoense, mandante da partida, terminou o Brasileirão do ano passado em 14º lugar, com 44 pontos. Já a equipe gaúcha encerrou a sua campanha de 2018 em terceiro lugar, com 69, ficando atrás apenas do campeão Palmeiras e do Flamengo.

Na partida deste sábado, a Chapecoense também cumprirá o seu primeiro compromisso após ter sido eliminada da Copa do Brasil pelo Corinthians ao ser derrotada por 2 a 0, na última quarta-feira, em São Paulo. No mesmo dia, o Inter superou o Alianza Lima por 1 a 0, no Peru, e assegurou a ponta do Grupo A da Copa Libertadores.