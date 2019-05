Chapecoense x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

A Chapecoense recebe o Palmeiras, neste domingo, às 19h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena Condá, em Chapecó, e vale pela sétima rodada da competição. Os dois times chegam confiantes após bom resultados como visitantes na rodada anterior, no último fim de semana?

Transmissão de Chapecoense x Palmeiras

A partida entre Chapecoense e Palmeiras terá transmissão no canal Premiere e acompanhamento em tempo real no Estado. Inicialmente a partida estava marcada para começar às 16h, porém a CBF anunciou na última semana a mudança de horário do compromisso.

Chapecoense x Palmeiras: escalação

A Chapecoense deve jogar com: Tiepo; Caíque Sá, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos e Campanharo; Rildo, Arthur Gomes e Everaldo.

O Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Zé Rafael; Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson.

A Chapecoense conquistou um resultado importante no domingo passado, ao bater o Cruzeiro por 2 a 1 em Belo Horizonte e se recuperar de quatro rodadas seguidas sem vitória. Nesta semana o time fechou o retorno do meia Camilo, que estava no Inter, mas ele ainda não pode estrear pois aguarda a regularização da documentação da transferência.

Já o Palmeiras, lidera o Campeonato Brasileiro e continua invicto. Na última rodada a equipe bateu o Botafogo por 1 a 0 em Brasília, mas o resultado do jogo está suspenso pois o clube carioca pediu anulação da partida para reclamar de mau uso do árbitro de vídeo. Apesar disso, o time alviverde vive bom momento na temporada, principalmente na defesa, que sofreu apenas um gol no Brasileiro. Na quinta-feira, a equipe de Felipão derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 0 e assegurou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.