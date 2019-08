Chapecoense x Santos: onde assistir, horário e escalações

Chapecoense e Santos se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (Santa Catarina), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vão em busca da vitória após terem empatado na rodada anterior, quando não conseguiram vencer seus duelos diante de Botafogo e Fortaleza, respectivamente.

O duelo entre Chapecoense e Santos será exibido ao vivo pelo canal Premiere, que também vai passar online em seu site e aplicativo para celular. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE CHAPECOENSE X SANTOS

Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Gum, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Augusto, Camilo e Gustavo Campanharo; Arthur Gomes e Everaldo

Santos: Everson; Victor Ferraz (Aguilar), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Alison (Evandro) e Carlos Sánchez; Soteldo, Derlis González e Eduardo Sasha

A arbitragem será de Bruno Arleu de Araujo (RJ), auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ). O responsável pela VAR (árbitro de vídeo) será Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

O Santos perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo na última rodada e vem de três partidas sem ganhar na competição. Até por isso, o técnico Jorge Sampaoli tenta fazer o time retomar o caminho das vitórias e espera conseguir surpreender o time catarinense em seu estádio em Chapecó.

Já a Chapecoense está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em situação delicada, e espera contar com o apoio do seu torcedor para fugir da posição incômoda. Com 14 pontos, a equipe sabe da importância de fazer a lição de casa e somar pontos para conseguir se recuperar na competição nacional. Na última rodada, empatou sem gols com o Botafogo.

