Chapecoense x São Paulo: onde assistir, escalações e horário

Chapecoense e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 17h, na Arena Condá, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O time anfitrião buscará a vitória para escapar do rebaixamento, enquanto que a equipe paulista precisa dos três pontos (e da ajuda do rival Corinthians) para garantir uma vaga no G-4.

Chapecoense x São Paulo terá transmissão da TV Globo (para São Paulo), Premiere para todo o Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. A Chapecoense ocupa o 16º lugar com 41 pontos, a apenas um de distância da zona de rebaixamento. O São Paulo é o quinto colocado com os mesmos 63 pontos do Grêmio, que está em quarto. A equipe gaúcha recebe o Corinthians no mesmo dia e horário.

Por isso, o São Paulo garante uma vaga na fase de grupos da Libertadores se derrotar a Chapecoense e o Grêmio não vencer o Corinthians. Existe também a possibilidade de o tricolor do Morumbi garantir uma vaga no G-4 com empate. Mas para isso a equipe de Renato Gaúcho tem que perder para o time alvinegro.

Escalações de Chapecoense x São Paulo

Chapecoense: Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Canteros e Diego Torres; Wellington Paulista e Leandro Pereira.

São Paulo: Jean; Araruna, Arboleda, Bruno Alves e Edimar; Hudson, Liziero e Nenê; Helinho, Diego Souza e Everton.