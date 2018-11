Chapecoense x Sport: escalações, onde assistir e horário

Chapecoense e Sport se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h, na Arena Condá, em um confronto direto de dois times que lutam contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Chapecoense x Sport terá a transmissão do Sport e acompanhamento em tempo real do Estado. A equipe catarinense perdeu para o Grêmio por 2 a 0, no último domingo, e se manteve na zona de rebaixamento, com 37 pontos.

Quando ao Sport, a equipe pernambucana foi derrotada em casa pelo Flamengo por 1 a 0, se manteve com 38 pontos e ficou apenas um ponto de distância da zona de rebaixamento.

Escalações de Chapecoense x Sport

Chapecoense: Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Roberto; Amaral, Márcio Araújo e Canteros; Wellington Paulista e Leandro Pereira.

Sport: Maílson; Claudio Winck, Ronaldo Alves, Adryelson e Ernando; Marcão Silva, Jair, Michel Bastos, Gabriel e Matheus Gonçalves; Hernane.