Chapecoense x Vasco: onde ver, horário e escalações

Chapecoense e Vasco se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno da competição.

Chapecoense x Vasco terá transmissão ao vivo pelo Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Rafael Pereira, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Amaral, Diego Torres e Gustavo Campanharo; Aylon, Arthur Gomes e Everaldo.

Vasco: Fernando Miguel; Cáceres, Henriquez, Leandro Castán e Danilo; Richard, Raul e Marcos Junior; Rossi, Ribamar e Talles Magno.

Os dois times medem forças em Santa Catarina depois de terem amargado resultados ruins na rodada passada do torneio nacional. A equipe catarinense foi derrotada por 2 a 0 pelo CSA, em Maceió, enquanto o clube carioca acabou sendo superado pelo Bahia, também por 2 a 0, em São Januário, no Rio.

Com a derrota para o CSA, a Chapecoense caiu para o penúltimo lugar do Brasileirão, com 14 pontos, estando à frente apenas do lanterna Avaí, com 10. Com o resultado, a direção do clube chegou a cogitar a contratação do técnico Lisca, mas a negociação entre as partes não evoluiu e o time segue sendo comandado pelo treinador interino Emerson Cris.

O Vasco, por sua vez, também não realiza boa campanha e ocupa o 15º lugar da tabela, com 20 pontos, cinco à frente do Fluminense, 17º e que hoje encabeça a zona de rebaixamento da tabela. Antes de caírem em casa diante do Bahia na rodada passada do torneio, os vascaínos já vinham de uma derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

CALENDÁRIO:

SÁBADO

08h30 - Liverpool x Newcastle

10h - Fiorentina x Juventus

13h30 - RB Leipzig x Bayern de Munique

16h - Barcelona x Valência

17h - Flamengo x Santos

19h - Palmeiras x Cruzeiro

19h - Chapecoense x Vasco

21h - Ceará x Botafogo

DOMINGO

11h - Atlético-MG x Internacional

16h - Grêmio x Goiás

16h - Fluminense x Corinthians

16h - Bahia x Fortaleza

19h - São Paulo x CSA