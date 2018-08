Chará fica fora de treino do Atlético-MG por virose e Tomás Andrade é testado

O meio-campista colombiano Chará ficou de fora do treino do Atlético Mineiro nesta quinta-feira por causa de uma virose e se tornou dúvida para o duelo contra o Corinthians no sábado, às 21h, em São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Thiago Larghi comandou o coletivo com Tomás Andrade completando o meio-campo. O treinador também manteve a dupla de volantes formada por Adílson, recuperado de lesão, e José Welison. Ainda manteve o setor ofensivo com Luan e Cazares juntos.

O Atlético-MG vem de dois jogos sem vencer no Brasileirão - empatou sem gols com o Vasco na semana passada, em casa, e perdeu para o Vitória por 1 a 0 em Salvador. Para o lateral-direito Emerson, a equipe vem fazendo bons jogos, mas precisa entrar mais concentrada para voltar a somar três pontos.

"A gente acaba perdendo um jogo e, no outro, a gente tem a oportunidade de reverter isso, fazer uma grande partida e sair com o resultado positivo. A gente precisa estar ligado 90 minutos, temos que estar atentos em todos os detalhes, do começo ao fim do jogo, e fazer o que a gente vem fazendo, uma boa partida, com atenção aos contra-ataques deles também", disse.

Com os tropeços nas últimas rodadas, o Atlético caiu na tabela e atualmente ocupa a sexta colocação, com 34 pontos, a 11 do líder São Paulo. Caso Chará não se recupere, o time deve entrar em campo com: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos; José Welison, Adilson, Tomás Andrade, Luan e Cazares; Ricardo Oliveira.