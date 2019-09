Chará lamenta eliminação do Atlético-MG, mas exalta: 'Temos de levantar a cabeça'

O Atlético-MG lutou e fez um grande primeiro tempo, mas está eliminado da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, o time mineiro chegou a abrir dois gols de diferença, mas acabou levando um gol do Colón na etapa final e depois perdeu nos pênaltis, pelo placar de 4 a 3, no duelo de volta das semifinais, em pleno Mineirão. Autor de um dos gols do duelo, o atacante Chará lamentou a eliminação e mostrou os pontos nos quais a sua equipe se perdeu.

"A gente sabia que tinha que ter atenção durante todo o jogo. Acabamos vacilando em uma jogada de contra-ataque e fizemos pênalti. Depois do gol, eles ganharam ainda mais espaço e não conseguimos mais dar a volta por cima, por isso acabamos perdendo um jogo que estava praticamente ganho", afirmou o jogador.

Eliminado na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG terá pela frente agora apenas o Campeonato Brasileiro na reta final da temporada. Vindo de seis derrotas seguidas na competição nacional, o time mineiro está estacionado na décima colocação, com 27 pontos ganhos. Até por conta disso, o atacante disse que jogos como esse servem de exemplo para a sequência da temporada, mas que o clube tem que levantar a cabeça.

"Difícil juntar todos os cacos agora, mas temos de levantar a cabeça e focar no Brasileirão, recuperando os pontos que perdemos em casa. Sabemos que será difícil, ainda mais depois de uma derrota como essa, mas vamos levantar a cabeça e nos preparar para o próximo jogo que vamos ter pela frente", projetou.

Por conta dos muitos jogos longe das vitórias, o cargo do técnico Rodrigo Santana está balançando, mas, neste primeiro momento, a diretoria do time mineiro confirmou que ele seguirá no cargo, mesmo que o fim do jejum de triunfos tenha vindo junto com uma amarga eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana.