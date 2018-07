Chargista decreta o rebaixamento do Palmeiras e provoca a ira do torcedor SÃO PAULO - Diogo Salles, chargista do JT, pegou na veia em sua mensagem para o palmeirense. Depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, Salles não teve dúvidas em decretar o rebaixamrnto do time para a Segunda Divisão com antecedência. Antecipou-se aos fatos e provocou a ira do torcedor, que ainda acredita. Ele brinca com as palavras de forma dura. Os que não são palmeirenses estão com o profissional: 'o Palmeiras já caiu'. O palmeirense contesta. Acredita. Está com o time, apesar de tudo. Vale ressaltar que matematicamente nada ainda está perdido. O time de Gilson Kleina tem mais oito partidas para fazer no Brasileirão. Tem 9 pontos a menos do que o Bahia, 16º colocado.