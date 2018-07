Charles comemora retorno e declara amor ao Cruzeiro

"Não preciso nem falar da minha felicidade. É o clube que eu posso falar que eu amo. A minha vida toda foi aqui, tudo o que eu consegui eu devo muito a esse clube. Estou muito feliz. Eu deixei bem claro que clube nenhum do Brasil me interessava, a não ser o Cruzeiro. Estou muito feliz mesmo. Minha esposa é daqui, minha filha é daqui. Estou voltando para casa e espero, junto com os companheiros, fazer um belo campeonato e conquistar todos os objetivos que temos pela frente", declarou.

Apesar de dizer que só se interessava em retornar ao Cruzeiro, Charles admitiu que seu empresário negociou com o Flamengo. De acordo com ele, o acerto com o clube carioca só não aconteceu por conta do técnico Joel Santana, que vetou a contratação. "Sempre deixei claro que meu interesse era voltar ao Cruzeiro, mas tinha um negócio com um agente e o deixei bem à vontade. Quando o Joel (Santana) vetou minha ida para lá, fiquei feliz, porque eu queria estar aqui no Cruzeiro", afirmou.

Esta será a terceira passagem do volante pelo futebol profissional do clube mineiro. Formado nas divisões de base, ele logo deixou a equipe e passou por Ipatinga e Cabofriense antes de retornar, em 2007. Depois de viver sua melhor fase na carreira, despertou o interesse do Lokomotiv da Rússia, onde ficou de 2008 a 2010. Contratado pelo Santos por empréstimo, Charles sofreu com uma série de lesões e pouco jogou. Assim, foi novamente emprestado, de novo para o Cruzeiro, onde atuou por algumas partidas pelo Campeonato Brasileiro do ano passado.

Charles teve dificuldades para deixar a Rússia, já que os dirigentes exigiam compensação financeira para liberá-lo, mas a negociação com o time mineiro aconteceu rapidamente, como ele mesmo comentou. "Foi muito fácil. Se não me engano, durou uma hora. Aqui é tudo em casa. O acordo foi bom para mim e para o Cruzeiro. A vontade é de estrear o mais rápido possível. Acredito que em duas semanas, no máximo. Até porque fiquei três meses parado, nessa correria toda. Acho que com duas semanas vou estar pronto para voltar a jogar", disse.