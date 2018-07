Charles diz estar pronto para reestrear no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - De volta ao Cruzeiro, o volante Charles afirmou nesta terça-feira que já está pronto para fazer sua reestreia no time. Ele espera estar em campo no sábado, na partida contra o Botafogo, em Sete Lagoas.

"Fiquei uns quatro ou cinco dias parado por conta da negociação, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo para eu poder estrear no sábado. Vai depender do Joel [Santana, técnico]. Estou à disposição dele. Acho que até sábado já estarei legal. Não vai ter problema com entrosamento, isso a gente pega no dia a dia", afirmou.

Charles está ansioso para entrar em campo depois de uma rápida passagem pelo Santos. "Estou com muita vontade de jogar, ainda mais aqui no Cruzeiro, onde vou ter oportunidades, já que no Santos eu não tive. Vim para reencontrar aquele futebol de 2007 e 2008, se possível até melhor. Estou muito feliz, perto da família".

O volante, que defendeu o Cruzeiro entre 2005 e 2008, disse se sentir em casa no time mineiro. "Sempre que tinha férias, eu vinha para Belo Horizonte e visitava os amigos que deixei aqui no Cruzeiro. Aqui sempre foi a minha casa, sempre me senti bem aqui. É a amizade, tenho uma história aqui desde as categorias de base, e estou muito feliz com esse retorno", afirmou.

Empolgado com seu retorno, Charles já projeta permanecer no Cruzeiro ao fim do seu contrato por empréstimo, que se encerra no final do ano. "A minha vontade é de ficar aqui, mas vamos fazer as coisas direitinho, fazer um bom trabalho, para negociar isso em dezembro e, se Deus quiser, ficar aqui no Cruzeiro".