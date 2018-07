Charles é poupado de treino fechado do Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina comandou um treino fechado para a imprensa na manhã desta terça-feira e a grande novidade foi a ausência do volante Charles. Ele foi poupado da atividade e treinou separado do grupo, depois de sofrer uma pancada no pé e deixar mais cedo os trabalhos da última segunda.

De acordo com as informações da assessoria de imprensa do Palmeiras, Charles fez uma atividade mais leve ao lado do volante Wendel e do meia Rondinelly, que buscam voltar à melhor forma após se recuperarem de lesões. Ainda não foi confirmado se o jogador enfrenta o Figueirense sábado, em Santa Catarina, pela Série B.

Sem ele, Kleina iniciou o dia com uma atividade de marcação e aproximação. Depois, os jogadores fizeram um trabalho de condução de bola, finalizações e rebote. Na parte da tarde, à partir das 15h30, o Palmeiras fará um jogo-treino contra o Atibaia.