Charles festeja boa fase no Palmeiras após marcar seu terceiro gol

SÃO PAULO - O volante Charles foi um dos destaques da goleada por 4 a 1 do Palmeiras sobre o Guarani, no último domingo, no Pacaembu. Quando entrou no lugar de Souza, o jogador deu maior movimentação ao time e evitou que o adversário pudesse pressionar a equipe alviverde. Além disso, conseguiu marcar o terceiro gol com a camisa palmeirense, sendo o primeiro no Campeonato Paulista.

"Fico feliz por ter ajudado com mais um gol. Já são três e espero que venha mais. O importante é que todo mundo está jogando junto e a torcida tem nos apoiado bastante. Isto é fundamental", disse o volante, que geralmente fica com outros jogadores treinando chutes a gol e cobranças de faltas após os treinamentos na Academia de Futebol.

"Gosto de treinar porque sei que no jogo as oportunidades podem aparecer e tenho de estar preparado para isso", explicou o jogador, que ressaltou a dedicação da equipe na vitória sobre o Guarani. "Estamos no caminho certo. Quando entramos em campo tentamos nos doar porque o torcedor paga para ver espetáculo. Às vezes não tem isso, mas o que não pode nunca é faltar raça", completou.