Charles rebate críticas e exalta campanha do Palmeiras

SÃO PAULO - Um dos reforços do Palmeiras para a temporada, o volante Charles rebateu críticas e saiu em defesa da campanha time na temporada, nesta sexta-feira. Na sua avaliação, a equipe está dando conta do recado no Campeonato Paulista, apesar das partidas de menor exigência, em comparação aos duelos da Copa Libertadores.

"A gente escuta muito que a equipe está vencendo, mas não convencendo. Mas o que importa no futebol são as vitórias. E isto está acontecendo. Estamos com uma invencibilidade de dez jogos", rebateu o volante, que preferiu não comentar a irregularidade da equipe na Libertadores.

Na competição, o Palmeiras soma duas derrotas e uma vitória. Ocupa a terceira colocação do Grupo 2 e precisará de uma combinação de resultados para avançar às oitavas de final. Para seguir com chances, o time conta com duas partidas em casa nos próximos três jogos. "Estamos focados e faremos de tudo para vencer os dois jogos dentro de casa. A Libertadores é um torneio diferente e, por isso, temos de fazer valer o fator casa".

Após disputar apenas quatro partidas pelo Palmeiras desde sua chegada, Charles faz uma avaliação positiva do seu desempenho. "É um começo bom. Apesar de não estar na minha forma física ideal, pois fiquei dois meses sem jogar antes de vir para cá, eu tenho me dedicado bastante e estou me adaptando cada vez mais. Vou continuar nesta pegada".

O próximo desafio da equipe será o clássico com o Santos, domingo, no Pacaembu. Mesmo com desfalques, Charles acredita que o time de Gilson Kleina tem todas as condições de superar o rival, que não terá Neymar. "Estamos prontos. Vamos tentar repetir o ritmo dos últimos jogos. O Palmeiras é um clube grande, de tradição e a nossa meta é ser campeão".