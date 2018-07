Charles supera lesão, treina e reforça Cruzeiro contra o Grêmio

Charles surpreendeu o departamento médico ao apresentar rápida recuperação nos últimos dias. Ele teve constatada lesão na coxa direita na quarta-feira. Mas, nesta segunda, já conseguia treinar normalmente. Por essa razão, será relacionado para a partida contra o rival gaúcho.

"Estou muito feliz. Hoje treinei contra o time juvenil e me senti super bem. Lógico que sempre há uma dorzinha ou outra, mas isso é o de menos. Nós, que somos jogadores, convivemos direto com as dores, então acho que é uma dor suportável e ficarei à disposição do treinador para este jogo", comemorou Charles.

O rápido retorno de Charles vem em boa hora no Cruzeiro porque Luxemburgo não poderá contar com Henrique na quarta. O volante vai cumprir suspensão neste meio de semana. E o jovem volante Eurico foi liberado para defender a seleção brasileira sub-22 nos Jogos Pan-Americanos, no Canadá.

Agora, Charles viajará sozinho para Porto Alegre, onde se integrará à delegação cruzeirense. O time permanece no Sul do País após ser derrotado pelo Coritiba, no domingo. De Curitiba, o grupo seguiu direto para a capital gaúcha.