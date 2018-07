Charles vê evolução do Palmeiras após período de treinos

"Essas três semanas de treino foram muito válidas para a gente. Trabalhamos bem a posse de bola, assimilamos bem o que o técnico queria e colocamos isso em prática contra o Oeste", disse Charles, em entrevista nesta segunda-feira, após ter marcado dois gols contra o Oeste. "Voltamos com a melhora esperada e temos tudo para evoluir ainda mais para a sequência do ano."

Com a boa fase, o jogador afirmou também que não teme perder a vaga de titular para o volante uruguaio Eguren, recém-contratado pelo clube. O jogador de 32 anos veio do Libertad, do Paraguai, e vai disputar posição no time com o próprio Charles, além de Márcio Araújo e Wesley, que formaram o meio-de-campo junto com o meia chileno Valdivia no sábado.

A concorrência no Palmeiras ainda pode ficar mais acirrada. Charles contou que o técnico Gilson Kleina já realizou treinos táticos em que trocou a formação da equipe. Em vez de três volantes, como joga atualmente, optou por apenas dois, colocando o também meia Mendieta ao lado de Valdivia. "Temos feito esses testes e estamos prontos para jogar da forma como o treinador considerar o melhor", disse ele.