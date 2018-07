Chávez 'desafia' crise no São Paulo e faz primeiro clássico

Em meio à crise no São Paulo, o atacante argentino Chávez fará seu primeiro clássico desde que foi contratado. E ele vive bom momento. Em apenas sete jogos, ele marcou quatro gols e se firma como principal goleador do time, ocupando o espaço que pertencia ao também argentino Calleri, negociado com o futebol europeu durante a janela de trasnferências.

“Estou com muita vontade de jogar um clássico pelo São Paulo, ainda mais que vai ser contra um rival direito no Brasileiro e que está acima da gente na tabela. Vivo a expectativa de chegar para o jogo da melhor maneira pra atuar bem", disse o jogador, que terá a companhia de Luiz Araújo e Kelvin no ataque.

Chávez está com moral com Ricardo Gomes. O técnico tenta consertar os problemas de criação no meio de campo para que o atacante marque mais gols. Esse tem sido o problema do tricolor, como Ricardo Gomes revelou em entrevista exclusiva ao Estado.

"Na minha cabeça, o que falta ao São Paulo é melhorar o meio de campo. Se a gente conseguir a melhor formação no meio e ajudar a chegada de Cueva e Chávez, vamos evoluir. Essa é a ideia", disse o treinador do São Paulo, que ainda não venceu desde que assumiu o time, há três partidas.

Mas o má fase da equipe é anterior à chegada de Ricardo Gomes, contratado para o lugar de Bauza, agora na seleção argentina. O São Paulo não vence há um mês, desde 7 de agosto, quando ganhou do Santa Cruz por 2 a 0 pelo Brasileirão.