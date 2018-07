Chávez despista sobre renovação de contrato com o São Paulo

O argentino Andrés Chávez disse nesta segunda-feira que ainda não começou a tratar com a diretoria do São Paulo sobre a possibilidade de prolongar a estada no clube. Com contrato por empréstimo somente até julho do ano que vem, o atacante, que veio do Boca Juniors, tem seis gols marcados em 11 jogos e não confirmou se tem interesse em continuar no futebol brasileiro.

O jogador foi contratado por indicação do ex-técnico, Edgardo Bauza, para a vaga do ex-colega de Boca Juniors, o também argentino Calleri, atualmente no West Ham. "Não tenho falado com a diretoria sobre esse tema. Os torcedores estão me dando muito carinho e tenho claro que vim por empréstimo. Quero terminar o ano fazendo o meu melhor. Estou tranquilo. Não conversei com os dirigentes", afirmou.

O atacante só tem menos gols no São Paulo nesta temporada do que Calleri (16) e Paulo Henrique Ganso (7). Ambos já deixaram o clube. O bom rendimento arrancou elogios do técnico Ricardo Gomes, que considera o camisa 9 peça fundamental no time por também ajudar na marcação e na manutenção da posse de bola no ataque.

Chávez explicou que tem evitado falar de renovação do contrato por priorizar no momento o calendário de partidas. Na quinta-feira, em Caxias do Sul, na serra gaúcha, o São Paulo tentará evitar o vexame da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para um rival que está na Série C.

"Temos que pensar em como jogar da mesmo forma em todos os estádios. Em casa você se sente mais cômodo, com a torcida ao seu lado, mas acho que precisamos jogar assim também fora", afirmou.

Na partida de ida, no Morumbi, o São Paulo perdeu por 2 a 1, com gol justamente marcado pelo argentino. Na partida de volta o time precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar na disputa da única oportunidade de título que ainda resta ao clube nesta temporada.