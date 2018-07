Chávez marca gol de bicicleta e se destaca em treino do São Paulo

O atacante Andrés Chávez foi o destaque do treino do São Paulo nesta terça-feira, em sua primeira atividade com os novos companheiros. Com direito a um gol de bicicleta, o argentino mostrou desenvoltura e pode estrear pelo novo clube neste domingo, na partida contra a Chapecoense, no Morumbi.

Os jogadores que foram titulares do São Paulo fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do grupo fez uma atividade em campo reduzido, onde Chávez marcou quatro gols, sendo um de bicicleta. Gilberto e Daniel também chamaram a atenção durante o trabalho comandado no CT da Barra Funda.

Ao final do treino, Chávez conversou com Edgardo Bauza, que o indicou pelo que fez no Boca Junior, seu ex-clube. Durante entrevista coletiva, o treinador elogiou o novo reforço. ““É um jogador canhoto, que pode jogar pela esquerda ou pelo meio. É potente, rápido, com um bom chute, de fácil finalização, tem essa ambição. Eu tranquilizei ele, disse que tem que conhecer os companheiros, os outros campos”, disse o comandante são-paulino.

Bauza disse ainda que a ideia é contar com o jogador no banco de reservas no domingo. “Amanhã (quarta-feira), vamos começar o trabalho tático para que se acomode. Vamos saber se estará apto no domingo, provavelmente no banco de reservas. Vamos inseri-lo nos trabalhos táticos para se adaptar aos novos companheiros”, disse Bauza, que ainda espera a chegada de pelo menos mais um reforço para o ataque. O treinador admitiu que o clube tentou a contratação de Rafael Marques e Barrios, ambos do Palmeiras, mas as conversas não foram adiante.