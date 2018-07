Chávez revela apoio de Lugano durante seca no São Paulo: 'grande amigo'

Vice-artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro com seis gols, o argentino Chávez enfrentou um longo período de seca. Foram dez partidas sem marcar, até conseguir reencontrar o caminho das redes, na goleada por 4 a 0, contra o Corinthians. Durante a fase negativa, o jogador contou com o apoio de outro estrangeiro: o uruguaio Lugano.

"É um grande amigo que o clube me deu. Ele sempre incentiva os companheiros, é um líder, um jogador de grupo e me apoiou bastante. Mesmo no banco de reservas, ele vive o jogo fortemente, incentiva e torce bastante. Ficou louco com o meu gol, correu para me abraçar. Antes do jogo, ele me disse para comemorar bastante caso marcasse, porque são momentos assim que dão mais confiança, principalmente em clássicos", disse.

Antes de marcar diante do rival, Chávez havia feito na vitória por 3 a 1 contra o Figueirense no dia 11 de setembro. O atacante relembrou o período difícil. "Foi bastante duro, porque não tinha ficado tanto tempo sem gols pelo clube. Agora retomei um pouco da confiança, mas sempre sabia que em algum momento o gol sairia. O apoio da torcida, dos meus companheiros e do treinador foi fundamental."

O São Paulo volta a jogar na quinta-feira às 19h30, contra o Grêmio, no Morumbi. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.