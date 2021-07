Chay faz gol improvável e Botafogo supera Vitória por 1 a 0 na Série B

Com um gol improvável do meia Chay, o Botafogo ganhou do Vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no encerramento da oitava rodada da Série B do do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem ângulo, ele arriscou o chute de fora da área, que parecia mais um cruzamento, mas pegou o goleiro Ronaldo de surpresa aos 20 minutos do segundo tempo.

Foi um lance estranho. Chay tentou ganhar na corrida do adversário pelo lado direito. A bola já sairia na linha de fundo, quando, mesmo sem olhar, ele chutou forte. A bola tocou nas mãos do goleiro Ronaldo e bateu nas redes.

Pouca coisa aconteceu além disso neste jogo. Os dois times buscavam a reabilitação, porque tinham perdido na última rodada. O Botafogo perdeu para o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, em São Luís (MA), e na rodada anterior também caiu diante do Náutico por 3 a 1. O Vitória perdeu em casa para o Londrina, por 2 a 1.

O resultado positivo colocou o time carioca na sétima posição, com 11 pontos, mesmo tendo um jogo a menos do que seus principais concorrentes: 7 a 8. O tropeço deixou o time baiano com apenas seis pontos e na perigosa na 18ª posição, dentro da zona do rebaixamento.

O torcedor que viu o primeiro lance ofensivo do time carioca, certamente, se empolgou e acreditou numa noite de ressurreição botafoguense. Após uma jogada em diagonal, a bola sobrou do lado direito da área para Ronald. Ele bateu firme, a bola raspou no travessão e subiu.

Mas o primeiro tempo não foi além desta jogada. Muitos passes errados, lentidão e sem criatividade. O segundo tempo começou sem mudanças, porém, mais acirrado e nervoso. Apesar das tentativas, ninguém acertou o gol.

Até o lance isolado de Chay, que marcou o gol da vitória. Neste jogo ele desempenhou uma função diferente, mais recuado e armando as jogadas para o trio ofensivo formado por Ronald, Rafael Navarro e Diego Gonçalves. O Vitória não teve forças para reagir e o Botafogo não quis se arriscar no ataque, preferindo garantir o magro e importante 1 a 0.

O incrível aconteceu nos acréscimos, quando surgiu a única chance do Vitória balançar as redes. Após cruzamento, Matheus Soares cabeceou livre, porém, por cima do travessão. Alguma coisa estranha ajudou o Botafogo vencer desta vez.

No final de semana eles vão voltar a campo pela nona rodada. O Botafogo vai enfrentar o Avaí, sábado, às 21 horas, na Ressacada em Florianópolis (SC). Na mesma noite, a partir das 21h30, o Vitória vai receber o Goiás, no Barradão em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 x 0 VITÓRIA

BOTAFOGO - Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos (Rafael Carioca); Luis Oyama, Pedro Castro e Chay (Marco Antônio); Ronald (Barreto), Rafael Navarro (Rafael Moura) e Diego Gonçalves. Técnico: Marcelo Chamusca.

VITÓRIA - Ronaldo; Marcelo Alves (Guilherme Santos), Wallace Reis e Matheus Moraes; Raul Prata, Gabriel Bispo (Cedric), Pablo Siles, Soares (David) e Pedrinho; Ronan (Bruno Oliveira) e Dinei (Ygor Catatau). Técnico: Ramon Menezes.

GOL - Chay, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Chay, Luis Oyama, Rafael Carioca e Gilvan (Botafogo); Gabriel Bispo e Bruno Oliveira (Vitória).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).